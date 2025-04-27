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27.04.2025  11:56   Рита Парфенова

У Куп'янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто – поранено лікаря

Російські війська атакували Куп'янськ, скинувши вибухівку з дрона на цивільний автомобіль. Місцевий лікар отримав поранення.

Окупанти скинули вибухівку на авто в Куп'янську

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Куп'янську російські окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто, внаслідок чого 35-річний місцевий лікар отримав поранення. Чоловік був оперативно госпіталізований, йому надано першу медичну допомогу.

Загроза для мирного населення Куп'янська залишається високою. Російські війська продовжують обстрілювати місто з усіх видів озброєння. Ситуація в місті залишається напруженою, а місцеві жителі продовжують страждати від атак окупантів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через удари росіян загинула людина, четверо цивільних постраждали – поліція задокументувала нові воєнні злочини рф.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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