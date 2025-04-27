27.04.2025 09:28 Рита Парфенова

У Харкові під час пожежі в п’ятиповерхівці врятували літню жінку

У Слобідському районі Харкова рятувальники винесли з палаючої квартири 88-річну жінку. Постраждалу госпіталізовано з опіками до медичного закладу.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, під час ліквідації побутової пожежі у Слобідському районі Харкова рятувальники врятували літню жінку.

Пожежа сталася у житловій п’ятиповерхівці на проспекті Байрона. Причиною займання стала необережність під час поводження з вогнем.

Вогнеборці, які оперативно прибули на місце, вивели з квартири 88-річну жінку (1936 року народження). З опіками різного ступеня тяжкості постраждалу госпіталізували до медичного закладу Харкова.

ДСНС нагадує громадянам про важливість дотримання правил пожежної безпеки у побуті, особливо в квартирах багатоповерхових будинків.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26–27 квітня ртувальники Харківського гарнізону здійснили 36 виїздів на ліквідацію пожеж (4 – пов’язані з обстрілами Харківської області).