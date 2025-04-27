27.04.2025 09:03 Рита Парфенова

Обстріли Харківщини 26–27 квітня: руйнування будинків, пожежі та постраждалі

За дві доби російські війська продовжили масовані обстріли Харківської області. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки, навчальні заклади, зафіксовані численні пожежі, є постраждалі серед мирного населення.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, протягом 26–27 квітня зафіксовано серйозні руйнування об'єктів інфраструктури та житлових будинків у кількох районах регіону.

26 квітня:

10:48 – Ізюмський район, Борівська громада, село Вище Солоне. Внаслідок авіаудару керованою авіабомбою (КАБ) горіла покрівля господарчої споруди на площі 350 кв. м, також зайнялася трава на площі 400 кв. м.

11:35 – Куп’янський район, місто Куп’янськ. Російський обстріл КАБ частково зруйнував будівлю та майстерні непрацюючого навчального закладу.

15:03 – Куп’янський район, Кіндрашівська громада, село Мирне. Внаслідок обстрілу КАБ виникла пожежа сухої трави на площі 700 кв. м.

22:00 – Куп’янський район, Куп’янська громада, село Куп’янськ-Вузловий. Під час обстрілу (тип боєприпасу встановлюється) постраждали 61-річний чоловік та 61-річна жінка.

27 квітня:

00:18 – місто Куп’янськ. Російський обстріл КАБ спричинив руйнування приватного житлового будинку та пошкодження ще семи будинків поблизу. Постраждали 65-річна та 60-річна жінки, які отримали гостру реакцію на стрес.

01:50 – Берестовенський район, Кегичівська громада, село Слобожанське. Внаслідок атаки ворожого безпілотника пошкоджено приватний житловий будинок.

Загалом ситуація на Харківщині залишається напруженою. Ворог продовжує обстріли житлових кварталів, навчальних закладів та об’єктів цивільної інфраструктури, завдаючи шкоди мирному населенню.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 26–27 квітня внаслідок обстрілів сталося чотири масштабні пожежі у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.