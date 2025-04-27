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27.04.2025  15:55   Рита Парфенова

У Куп’янську дрон ворога поцілив біля цивільної автівки: відомі подробиці (фото)

27 квітня в Купʼянську російський FPV-дрон атакував поряд із цивільним автомобілем. Внаслідок вибуху постраждав 35-річний лікар-хірург.

У Купʼянську дрон росіян поцілив біля цивільного авто: поранено лікаря
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
27 квітня близько 8:50 у місті Купʼянськ Харківської області російські війська завдали удару FPV-дроном поряд із цивільним автомобілем. За кермом перебував місцевий лікар-хірург. Він встиг врятуватися.
 
Внаслідок вибуху лікар отримав легкі тілесні ушкодження. Автомобіль зазнав пошкоджень.
 
У Купʼянську дрон росіян поцілив біля цивільного авто: поранено лікаря
 
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
Правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для документування злочину російських військовослужбовців.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янську окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільне авто.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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