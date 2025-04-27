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27.04.2025  14:54   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли житловий будинок і цвинтар у селі Відродженівське на Харківщині

27 квітня російські війська обстріляли село Відродженівське Золочівської громади. Внаслідок атаки знищено житловий будинок та пошкоджено кладовище. Постраждалих немає.

вибух

27 квітня близько 11:20 російські окупаційні війська обстріляли з артилерії село Відродженівське Золочівської громади на Харківщині. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

Внаслідок обстрілу було повністю знищено приватний житловий будинок. За словами керівника громади, в момент удару в оселі нікого не було – її мешканка залишила будинок ще минулого року.

Крім того, пошкоджено сарай, господарські споруди та місцевий цвинтар – три снаряди влучили у надгробки та пам’ятники. Під час обстрілу на кладовищі людей не було.

"Розпорядженням я заборонив відвідувати цвинтарі в населених пунктах, які перебувають під загрозою обстрілів", – зазначив Віктор Коваленко.

Наразі у прикордонному селі Відродженівське залишаються жити 24 людини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині через удари росіян загинула людина, четверо цивільних постраждали – поліція задокументувала нові воєнні злочини рф.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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