Окупанти обстріляли житловий будинок і цвинтар у селі Відродженівське на Харківщині

27 квітня російські війська обстріляли село Відродженівське Золочівської громади. Внаслідок атаки знищено житловий будинок та пошкоджено кладовище. Постраждалих немає.
27 квітня близько 11:20 російські окупаційні війська обстріляли з артилерії село Відродженівське Золочівської громади на Харківщині. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.
Внаслідок обстрілу було повністю знищено приватний житловий будинок. За словами керівника громади, в момент удару в оселі нікого не було – її мешканка залишила будинок ще минулого року.
Крім того, пошкоджено сарай, господарські споруди та місцевий цвинтар – три снаряди влучили у надгробки та пам’ятники. Під час обстрілу на кладовищі людей не було.
"Розпорядженням я заборонив відвідувати цвинтарі в населених пунктах, які перебувають під загрозою обстрілів", – зазначив Віктор Коваленко.
Наразі у прикордонному селі Відродженівське залишаються жити 24 людини.
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