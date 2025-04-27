Попередження про сильний вітер на Харківщині 27 квітня

У Харкові та області 27 квітня очікуються пориви вітру до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
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Цей день ідеально підходить для пригод, подорожей або відпочинку на природі. Очікуються позитивні емоції, але уникайте суперечок – зірки не сприяють дипломатичності.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго – ввечері очікується ясна погода. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
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