27.04.2025 14:21 Рита Парфенова

Попередження про сильний вітер на Харківщині 27 квітня

У Харкові та області 27 квітня очікуються пориви вітру до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними метеорологів, у найближчи години зі збереженням до кінця доби 27 квітня 2025 року по місту Харків та області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Мешканців Харківщини закликають бути уважними та обережними на вулиці, уникати паркування автомобілів під деревами та рекламними конструкціями.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 27 квітня 2025 року.