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27.04.2025  14:21   Рита Парфенова

Попередження про сильний вітер на Харківщині 27 квітня

У Харкові та області 27 квітня очікуються пориви вітру до 20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
За даними метеорологів, у найближчи години зі збереженням до кінця доби 27 квітня 2025 року по місту Харків та області очікуються пориви вітру швидкістю 15–20 м/с.
 
У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Мешканців Харківщини закликають бути уважними та обережними на вулиці, уникати паркування автомобілів під деревами та рекламними конструкціями.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 27 квітня 2025 року.
Тэги:  негода, вітер, харків
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