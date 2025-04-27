27.04.2025 16:54 Рита Парфенова

На Харківщині ворог штурмує позиції захисників у кількох напрямках

Протягом останньої доби окупаційні війська намагалися прорвати українську оборону біля Вовчанська, Красного Першого, Малої Шапківки, Загризового та Нової Кругляківки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник продовжує активно атакувати позиції Сил оборони. Протягом останньої доби російські війська здійснили три штурмові спроби в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку загарбники також не полишають спроб прориву: зафіксовано два ворожих наступи поблизу Загризового та Нової Кругляківки.

Попри постійний тиск, українські підрозділи утримують позиції та ефективно стримують атаки противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові продовжують тримати оборону на Куп’янському напрямку, де ворог здійснив чотири спроби штурму та завдав авіаударів по району Куп’янська.