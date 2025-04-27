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27.04.2025  16:54   Рита Парфенова

На Харківщині ворог штурмує позиції захисників у кількох напрямках

Протягом останньої доби окупаційні війська намагалися прорвати українську оборону біля Вовчанська, Красного Першого, Малої Шапківки, Загризового та Нової Кругляківки.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку противник продовжує активно атакувати позиції Сил оборони. Протягом останньої доби російські війська здійснили три штурмові спроби в районах Вовчанська, Красного Першого та Малої Шапківки.

На Куп'янському напрямку загарбники також не полишають спроб прориву: зафіксовано два ворожих наступи поблизу Загризового та Нової Кругляківки.

Попри постійний тиск, українські підрозділи утримують позиції та ефективно стримують атаки противника.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що українські військові продовжують тримати оборону на Куп’янському напрямку, де ворог здійснив чотири спроби штурму та завдав авіаударів по району Куп’янська.

Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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