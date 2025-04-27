27.04.2025 17:26 Рита Парфенова

У харківському ДТП постраждала вагітна пасажирка (фото)

У Харкові на проспекті Науки сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей. Поліція проводить розслідування для з'ясування всіх обставин події.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 27 квітня 2025 року о 11:10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проспекті Науки в Шевченківському районі Харкова.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Nissan Juke не зважав на заборонений сигнал світлофора та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2101.

В результаті аварії постраждали дві особи: 77-річний водій ВАЗ та 28-річна вагітна пасажирка автомобіля Nissan, яких госпіталізували до лікарні з травмами.

На місці події працюють слідчі та патрульні поліцейські, які встановлюють всі деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.