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27.04.2025  17:26   Рита Парфенова

У харківському ДТП постраждала вагітна пасажирка (фото)

У Харкові на проспекті Науки сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждали двоє людей. Поліція проводить розслідування для з'ясування всіх обставин події.

ДТП на проспекті Науки

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 27 квітня 2025 року о 11:10 до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на проспекті Науки в Шевченківському районі Харкова. 

За попередньою інформацією, водій автомобіля Nissan Juke не зважав на заборонений сигнал світлофора та здійснив зіткнення з автомобілем ВАЗ 2101.

В результаті аварії постраждали дві особи: 77-річний водій ВАЗ та 28-річна вагітна пасажирка автомобіля Nissan, яких госпіталізували до лікарні з травмами.

ДТП на проспекті Науки

На місці події працюють слідчі та патрульні поліцейські, які встановлюють всі деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до травмування людей. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

ДТП на проспекті Науки

Тэги:  дтп, харків
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