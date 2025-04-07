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07.04.2025  17:07   Дмитро Колонєй

П'яний водій влаштував ДТП та намагався втекти від погоні на харківському проспекті

Харківські патрульні виявили нетверезого водія на магістралі міста.

ДТП Харків: Влаштував аварію та намагався втекти п'яний водій Volkswagen
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, вдень, близько 14-ї години 6 квітня 2025 року, патрульних викликали на ДТП по проспекту Героїв Харкова. Водій Volkswagen після зіткнення з іншими авто, поїхав з місця, але заявник прослідкував за правопорушником та викликав поліцію.
 
Коли інспектори прибули на місце події та поспілкувалися іх винуватцем автопригоди, виявилося, що водій "німця" нетверезий.  Результат огляду на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер склав 2.49 проміле, що в понад 12 разів перевищує допустиму норму. З результатом огляду чоловік був згоден.
 
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Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 122-4 (Залишення місця ДТП), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.
 
 
Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про смеретльну аварію на харківському перехресті, у якій загинули мотоцикліст та пасажирка авто.
 
Тэги:  дтп, харків, аварія
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