05.04.2025 21:15 Віталій Хіневич

Водій у Харкові з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду

5 квітня близько 10:00, на вулиці Шевченка інспектори зупинили автомобіль Peugeot для перевірки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд на сп'яніння, на що він погодився.

Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 0.90 проміле. З результатом огляду кермувальник погодився.

Патрульні повідомили порушнику, що відносно нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Після чого, аби уникнути адміністративної відповідальності, водій почав пропонувати інспекторам неправомірну вигоду у сумі 20 000 гривень.

На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

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