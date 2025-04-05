05.04.2025 10:25 Віталій Хіневич

На Харківщині підлітки на мотоциклі потрапили в ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 квітня у місті Люботин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Двоє підлітків на мотоциклі зіткнулися з легковим автомобілем. Один із них — у тяжкому стані в лікарні.

16-річний водій транспортного засобу ІЖ, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, зіштовхнувся з автомобілем Mitsubishi Lancer. Підлітка з численними травмами шпиталізували.

Його 16-річний пасажир отримав забої, до медичного закладу не доставлявся.

Поліція застерігає: неповнолітні за кермом — це не просто порушення, а пряма загроза життю.

«Шановні батьки! Не дозволяйте дітям кермувати транспортними засобами без прав. Контролюйте дозвілля підлітків. Пояснюйте правила дорожнього руху та можливі наслідки. Безпека дітей — у ваших руках», - йдеться у повідомленні.

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