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05.04.2025  09:50   Віталій Хіневич

Необережність під час куріння призвела до трагедії у Харківській області

4 квітня о 20:27 виникла пожежа у приватному житловому будинку у селі Велика Рогозянка Богодухівського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вогонь охопив його дах та внутрішній простір на площі 15 м кв. Внаслідок пожежі 65-річній чоловік отримав термічні опіки. Його витягли з осередку пожежу місцеві мешканці, а медики ДСНС надали постраждалому першу медичну допомогу. Бригадою екстреної медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу.
 
 
Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння, мінімізувавши збитки. Причина його виникнення — необережність під час куріння.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час гасіння очерету на Харківщині загинула людина.
 
 
Тэги:  події, харків
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