05.04.2025 09:50 Віталій Хіневич

Необережність під час куріння призвела до трагедії у Харківській області

4 квітня о 20:27 виникла пожежа у приватному житловому будинку у селі Велика Рогозянка Богодухівського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Вогонь охопив його дах та внутрішній простір на площі 15 м кв. Внаслідок пожежі 65-річній чоловік отримав термічні опіки. Його витягли з осередку пожежу місцеві мешканці, а медики ДСНС надали постраждалому першу медичну допомогу. Бригадою екстреної медичної допомоги чоловіка госпіталізовано до лікувального закладу.

Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння, мінімізувавши збитки. Причина його виникнення — необережність під час куріння.

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