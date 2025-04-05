05.04.2025 09:05 Віталій Хіневич

Вантажний автомобіль підірвався у Харківській області

Постраждав водій вантажівки, який натрапив на вибухонебезпечний предмет.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

5 квітня, рухаючись ґрунтовою дорогою на краю лісу, водій вантажівки «IVECO DAILY» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет.

Подія трапилась на околиці м. Балаклія Ізюмського району. Внаслідок вибуху автомобіль пошкоджено, а 39-річний водій отримав важкі поранення.

«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112", - йдеться у повідомленні.

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