    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вантажний автомобіль підірвався у Харківській області
05.04.2025  09:05   Віталій Хіневич

Вантажний автомобіль підірвався у Харківській області

Постраждав водій вантажівки, який натрапив на вибухонебезпечний предмет.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
5 квітня, рухаючись ґрунтовою дорогою на краю лісу, водій вантажівки «IVECO DAILY» наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. 
 
Подія трапилась на околиці м. Балаклія Ізюмського району. Внаслідок вибуху автомобіль пошкоджено, а 39-річний водій отримав важкі поранення.
 
«Будьте уважними і обережними. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією.
 
У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами "101", "102" або "112", - йдеться у повідомленні.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час гасіння очерету на Харківщині загинула людина.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.04 Надзвичайні події Минулої доби в Харківській області сталася 31 пожежа в екосистемах 05.04 Надзвичайні події На Харківщині підлітки на мотоциклі потрапили в ДТП 05.04 Надзвичайні події Необережність під час куріння призвела до трагедії у Харківській області
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 