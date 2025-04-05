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05.04.2025  08:40   Віталій Хіневич

Харківщина на ранок 5 квітня: оперативна інформація від ХОВА

Через ворожі обстріли на Харківщині сталися пожежі та руйнування будівель.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
01:03 - Ізюмський р-н., м. Ізюм. Внаслідок падіння БПЛА на відкритій місцевості сталось загоряння трави на площі 50 м.кв.
 
23:39 - Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу, попередньо КАБ, пошкоджено 2 автомобіля швидкої медичної допомоги.
 
22:45 - Харківський р-н, Нововодолазька ТГ, с. Знам'янка. Внаслідок падіння БПЛА сталось загоряння очерету та гілля на площі 2,5 га.
 
23:10 - Куп'янський р-н., м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілів КАБами пошкоджені приватні та пошкоджено приміщення учбового закладу.
 
15:28 - Куп'янський р-н, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу БПЛА "Герань-2" постраждала 72-річна жінка.
 
09:08 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Гур'їв Козачок. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та знищено автомобіль.
 
09:01 - Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Баранівка, обстріл двома КАБами. Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
 
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районах Вовчанська, Фиголівки та у напрямку Кам’янки.
 
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Нової Кругляківки та Загризового.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 4 по 5 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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