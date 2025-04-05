05.04.2025 08:25 Віталій Хіневич

У Харківській області за добу зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами

Протягом доби з 4 по 5 квітня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 53 оперативні виїзди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селі Знам'янка Новобаварської громади внаслідок падіння БпЛА зайнявся очерет на площі 2,5 га, а в м. Ізюм з тієї ж причини вигоріло 50 м кв. сухої трави. Постраждалих немає.

О 16:10 рятувальники завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці влучання ворожого БпЛА у двоповерховий житловий будинок в Новобаварському районі Харкова.

З-під уламків зруйнованих конструкцій житлового будинку було деблоковано тіла чотирьох загиблих осіб. Всього росіяни своїм масованим обстрілом БпЛА цієї ночі забрали життя 5 цивільних громадян. Ще 34 людини постраждали.

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