05.04.2025 11:05 Віталій Хіневич

Ворог здійснив масовану атаку на населені пункти Дергачівщини

З початку доби 5 квітня совершал обстрелы населенных пунктов Харьковщины.

Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Близько 1:50 унаслідок щонайменше трьох ударів з невстановленого типу зброї по Козачій Лопані у селищі було пошкоджено 3 приватних будинки.

Також близько 5:40 росіяни вдарили трьома КАБами по Слатиному. Один з ударів прийшовся по щільній житловій забудові, різних ступенів руйнації зазнали не менше 12-ти будинків та господарчих споруд. Два інших удари прийшлися по відкритій території за межами населеного пункту.

Без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.