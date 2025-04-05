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05.04.2025  11:05   Віталій Хіневич

Ворог здійснив масовану атаку на населені пункти Дергачівщини

З початку доби 5 квітня совершал обстрелы населенных пунктов Харьковщины.

 
Про це повідомив начальник Дергачевскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
 
Близько 1:50 унаслідок щонайменше трьох ударів з невстановленого типу зброї по Козачій Лопані у селищі було пошкоджено 3 приватних будинки.
 
Також близько 5:40 росіяни вдарили трьома КАБами по Слатиному. Один з ударів прийшовся по щільній житловій забудові, різних ступенів руйнації зазнали не менше 12-ти будинків та господарчих споруд. Два інших удари прийшлися по відкритій території за межами населеного пункту.
 
Без постраждалих.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу зафіксовано 2 пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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