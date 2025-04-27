27.04.2025 18:12 Рита Парфенова

У Харкові тимчасово змінять рух трамваїв і запустять автобус через ремонт колій

З 28 квітня по 2 травня на вулицях Молочній і Гольдбергівській у Харкові обмежать рух трамваїв через ремонтні роботи. На цей час курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.



Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, у Харкові з 10:00 до 15:00 щодня з 28 квітня по 2 травня 2025 року буде припинено рух трамваїв на ділянці вулиць Молочної та Гольдбергівської – від вулиці Георгія Тарасенка до провулка Рибасівського.

Як повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства, обмеження пов'язане з проведенням робіт із відновлення трамвайної колії на зазначеній ділянці.

У цей період трамвай №27 курсуватиме за зміненим маршрутом:

розворотне коло «Салтівське» – проспект Тракторобудівників – вулиця Нескорених – вулиця Академіка Павлова – проспект Героїв Харкова – майдан Конституції – майдан Павлівський – вулиця Університетська – вулиця Греківська – провулок Рибасівський – вулиця Гольдбергівська – вулиця Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

Також буде організовано тимчасовий автобусний маршрут №2:

вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – вул. Олега Громадського – станція метро «Захисників України».

Харків’ян просять враховувати зміни під час планування поїздок.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 19 квітня по 31 липня на вулиці Зерновій частково обмежать рух транспорту через реконструкцію теплових мереж. Водіям радять заздалегідь планувати маршрут.