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27.04.2025  19:15   

У Слобідському районі Харкова тимчасово припинять газопостачання через ремонтні роботи

28 квітня фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Слобідському районі, що спричинить тимчасове відключення газу для мешканців кількох будинків.

Газмережі

Як повідомляє РЕДПОСТ, 28 квітня 2025 року в Слобідському районі Харкова фахівці Харківської міської філії «Газмережі» виконуватимуть планові роботи на газових мережах.

У зв’язку з цим буде тимчасово припинено газопостачання за такими адресами:

  • провулок Горбанівський, будинки 4А, 4Б, 4, 18;
  • вулиця Горбанівська, будинки 3, 5, 17.

Споживачів просять бути уважними та заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами для безпеки.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання відбудеться після завершення робіт та проведення обстеження внутрішньобудинкових мереж відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання. Для цього мешканцям необхідно забезпечити доступ до своїх помешкань.

Харківська міська філія «Газмережі» приносить вибачення за тимчасові незручності та закликає жителів поставитися з розумінням до проведення робіт.\

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 28 квітня по 2 травня на вулицях Молочній і Гольдбергівській у Харкові обмежать рух трамваїв через ремонтні роботи. На цей час курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.

Тэги:  газ, хврків
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