28.04.2025 08:53 Рита Парфенова

Харківщина під ударами: постраждали люди, знищено ферми, худобу та техніку

Протягом доби російські дрони та артилерія завдали серйозних руйнувань на Харківщині – пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємства й техніку, є постраждалі та загибла худоба.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, впродовж 27–28 квітня Харківщина зазнала нових ударів з боку російських військ. Ворог активно застосовував ударні безпілотники та артилерію, завдаючи руйнувань інфраструктурі та приватному сектору.

27 квітня о 08:22 в селі Золочів Богодухівського району внаслідок атаки безпілотника типу «Молнія» було пошкоджено дорогу. За кілька хвилин, о 09:03, у місті Куп’янськ FPV-дрон влучив у легковий автомобіль, спричинивши пожежу. Постраждав місцевий лікар, у якого діагностували акубаротравму. Близько 11:20 в селі Відродженівське Золочівської громади артобстріл знищив приватний будинок та пошкодив дві господарчі споруди.

Наступної доби обстріли продовжилися. Уночі 28 квітня, о 01:03 у Барвінковому Ізюмського району два «Шахеди» пошкодили адміністративну та господарську будівлі, два автомобілі й комбайн. О 02:30 в Ізюмі дрон «Герань-2» влучив у складське та виробниче приміщення.

Найбільших руйнувань зазнало село Мокра Рокитна Нововодолазької громади: близько 03:08 десять «Шахедів» зруйнували телятник, адмінбудівлю, три коровники, два склади та автомобіль. Через атаку загинули 22 голови великої рогатої худоби, ще 30 тварин отримали поранення.

О 04:30 ранку в селі Вище Солоне Борівської громади обстріл пошкодив приватний житловий будинок. Тип зброї встановлюється.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники ДСНС 42 рази виїжджали на ліквідацію пожеж, одна з яких виникла внаслідок ворожого обстрілу у Куп’янському районі.