28.04.2025 09:24 Рита Парфенова

На станції метро «Спортивна» у Харкові тимчасово закрито вихід

У Харкові тимчасово обмежили рух на станції «Спортивна»: вихід №4 у бік стадіону «Металіст» зачинено через ремонтні роботи.

Про це повідомили у КП «Харківський метрополітен», передає РЕДПОСТ.

У понеділок, 28 квітня, на станції метро «Спортивна» тимчасово закрили для пасажирів вихід №4, що веде у напрямку стадіону «Металіст».

Обмеження діятиме до 17:00 у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у підвуличному пішохідному переході.

Харківський метрополітен просить вибачення за тимчасові незручності та закликає пасажирів планувати свій маршрут із урахуванням змін.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що з 28 квітня по 2 травня на вулицях Молочній і Гольдбергівській у Харкові обмежать рух трамваїв через ремонтні роботи. На цей час курсуватиме тимчасовий автобусний маршрут.