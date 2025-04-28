28.04.2025 09:42 Рита Парфенова

Модернізацію лікарень у межах чеської програми обговорили у Харкові

У Харкові триває робота над залученням міжнародної підтримки для відновлення медичної сфери: чеська програма реконструкції лікарень допоможе обладнати місцеві медзаклади сучасною апаратурою.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міськраду, 27 квітня у Харкові відбулася робоча зустріч представників Департаменту охорони здоров’я міста з чеськими партнерами щодо реалізації програми «Реконструкція та модернізація лікарень в Україні».

У межах візиту делегація відвідала Міський пологовий будинок №3, Міські поліклініки №6 та №18, а також Міську лікарню №3 — ці заклади визначено для участі у проєкті.

У майбутньому вони будуть оновлені та оснащені сучасним обладнанням відповідно до світових стандартів надання гінекологічної допомоги.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у медичних установах Харкова з початку 2025 року проводяться капітальні ремонти , аби покращити умови для пацієнтів та персоналу. Роботи тривають у різних лікарнях і поліклініках міста.