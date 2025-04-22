У медичних закладах Харкова тривають капітальні ремонти

У медичних установах Харкова з початку 2025 року проводяться капітальні ремонти, аби покращити умови для пацієнтів та персоналу. Роботи тривають у різних лікарнях і поліклініках міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Департаменті охорони здоров’я, оновлення вже завершено у низці медзакладів. Зокрема, в Міській лікарні №3 повністю капітально відремонтували приміщення неврологічного відділення стаціонару.
У Міській багатопрофільній лікарні №25 проведено монтаж нової системи вентиляції у підвальних приміщеннях, а також завершено капітальний ремонт операційних хірургічного корпусу.
Крім того, оновлення торкнулися і поліклінік: у Міській поліклініці №24 та Міській дитячій поліклініці №1 виконано ремонт холів, що поліпшило комфортність перебування пацієнтів.
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