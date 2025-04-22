22.04.2025 10:28 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 15

Золочів – 12

Богодухів – 14

Коломак – 11

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 13

Слобожанське – 11

Куп’янськ – 13

Берестин – 12

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 квітня 2025 року.