22.04.2025 10:52

ОТУ «Харків»: ворог втратив 72 окупанти та понад 100 одиниць техніки за добу

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала – вона залишається напруженою та складною.

Станом на 9:00 22 квітня 2025 року оперативна обстановка в операційній зоні ОТУ «Харків» не зазнала суттєвих змін, повідомляє РЕДПОСТ.

Минулої доби ворог здійснив 692 обстріли позицій наших військ, а також застосував 96 дронів-камікадзе, намагаючись прорвати нашу оборону й завдати шкоди техніці та особовому складу Сил оборони України.

Попри інтенсивні атаки, українські воїни продовжують успішно виконувати бойові завдання, знищуючи живу силу та техніку окупаційних військ.

Втрати противника за минулу добу становлять:

72 військовослужбовці, з яких 32 – безповоротні втрати;

116 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема: 1 танк; 1 бойова броньована машина; 2 артилерійські системи; 13 автомобілів; 14 одиниць спеціальної техніки; 85 безпілотних літальних апаратів.



Крім того, нашими підрозділами було знищено:

98 укриттів для особового складу противника;

3 місця зберігання боєприпасів;

1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів (ПММ).

Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на своїх позиціях і продовжують мужньо виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби на Харківщині зафіксовано численні атаки — від обстрілів і дронів до влучань керованих авіабомб. Пошкоджено десятки об’єктів, загинули троє цивільних, ще кілька осіб постраждали.