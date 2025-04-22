22.04.2025 08:54 Рита Парфенова

Ворожі обстріли Харківщини 21–22 квітня: троє загиблих, пошкоджено інфраструктуру, будинки й трансформаторні підстанції

Протягом доби на Харківщині зафіксовано численні атаки — від обстрілів і дронів до влучань керованих авіабомб. Пошкоджено десятки об’єктів, загинули троє цивільних, ще кілька осіб постраждали.



На фото с. Гороховатка

Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, упродовж 21–22 квітня Харківщина зазнала чергової серії російських атак. Унаслідок обстрілу в селі Рубіжне Чугуївського району згоріли сім будинків, 15 господарчих споруд і майже 3 га трави.

В Ізюмському районі обстріли спричинили пожежі в лісових масивах та руйнування в Гороховатці, де згоріли господарчі споруди, гараж і було пошкоджено приватні оселі, поштовий пункт і торговий кіоск. У ніч на 22 квітня Гороховатка знову постраждала від КАБів – зайнялися два будинки, ще п’ять пошкоджено, поранена 48-річна жінка.

У Петропавлівці внаслідок авіаудару загинули 54-річна жінка та 26-річний чоловік. У селі Івашки від влучання FPV-дрона загинув 24-річний чоловік, який пересувався на скутері.

Пошкоджено трансформаторну підстанцію у Морозовій Долині, внаслідок чого без світла залишилися кілька сіл. FPV-дрони також пошкодили приватні будинки в Клиновій Новоселівці, господарчі споруди та електромережі. У місті Куп’янськ внаслідок скиду з дрону постраждала 58-річна жінка — вона отримала струс мозку, також пошкоджено газопровід.

Також фіксувалися падіння БпЛА, вибухи поблизу сільгосптехніки та виявлення фальш-цілі. Збитки, заподіяні цивільній інфраструктурі, значні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби 21 квітня на Харківщині через російські обстріли сталося шість пожеж у трьох районах області – Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському.