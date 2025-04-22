Ворожі обстріли Харківщини 21–22 квітня: троє загиблих, пошкоджено інфраструктуру, будинки й трансформаторні підстанції

Протягом доби на Харківщині зафіксовано численні атаки — від обстрілів і дронів до влучань керованих авіабомб. Пошкоджено десятки об’єктів, загинули троє цивільних, ще кілька осіб постраждали.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, упродовж 21–22 квітня Харківщина зазнала чергової серії російських атак. Унаслідок обстрілу в селі Рубіжне Чугуївського району згоріли сім будинків, 15 господарчих споруд і майже 3 га трави.
В Ізюмському районі обстріли спричинили пожежі в лісових масивах та руйнування в Гороховатці, де згоріли господарчі споруди, гараж і було пошкоджено приватні оселі, поштовий пункт і торговий кіоск. У ніч на 22 квітня Гороховатка знову постраждала від КАБів – зайнялися два будинки, ще п’ять пошкоджено, поранена 48-річна жінка.
У Петропавлівці внаслідок авіаудару загинули 54-річна жінка та 26-річний чоловік. У селі Івашки від влучання FPV-дрона загинув 24-річний чоловік, який пересувався на скутері.
Пошкоджено трансформаторну підстанцію у Морозовій Долині, внаслідок чого без світла залишилися кілька сіл. FPV-дрони також пошкодили приватні будинки в Клиновій Новоселівці, господарчі споруди та електромережі. У місті Куп’янськ внаслідок скиду з дрону постраждала 58-річна жінка — вона отримала струс мозку, також пошкоджено газопровід.
Також фіксувалися падіння БпЛА, вибухи поблизу сільгосптехніки та виявлення фальш-цілі. Збитки, заподіяні цивільній інфраструктурі, значні.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби 21 квітня на Харківщині через російські обстріли сталося шість пожеж у трьох районах області – Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському.
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