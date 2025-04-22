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22.04.2025  08:36   Рита Парфенова

Ворог залишає згарища: на Харківщині за добу сталося шість пожеж через обстріли

Ізюмський, Чугуївський та Куп’янський райони області знову постраждали від ворожого вогню – горіли житлові будинки, господарчі споруди та ліси. Пошкоджено десятки осель, постраждали двоє людей.

рятувальник дснс

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Упродовж доби 21 квітня на Харківщині через російські обстріли сталося шість пожеж у трьох районах області – Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському. Зокрема, в місті Куп’янську загорілася господарча споруда, у Ківшарівці – вогонь охопив 8 квартир у п’ятиповерхівці. У селі Рубіжне знищено 7 будинків, 15 господарчих споруд і 3 га сухої рослинності. Під час авіаударів по селу Гороховатка Ізюмського району згоріли елементи будівель, пошкоджено понад 15 об’єктів, серед них поштове відділення і магазини. Постраждали жінка 1977 року народження та чоловік 1970 року – їм надали медичну допомогу.
 
Загалом за добу рятувальники здійснили 68 виїздів: 61 на пожежі, з яких 6 спричинені бойовими діями. Також сталося 47 пожеж у природних екосистемах на площі понад 45 га. До гасіння залучалися підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. 
 
Піротехніки ДСНС вилучили 69 вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше  РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі Харківщини рятувальники ліквідовують вогонь, що знищив понад 360 гектарів лісу й очерету. Залишаються осередки займання.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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