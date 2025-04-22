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22.04.2025  08:12   Рита Парфенова

Масштабна пожежа у Балаклійському лісництві: осередки вогню досі гасять

В Ізюмському районі Харківщини рятувальники ліквідовують вогонь, що знищив понад 360 гектарів лісу й очерету. Залишаються осередки займання.

У Балаклійському лісництві триває гасіння масштабної пожежі

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
У Балаклійському лісництві Ізюмського району триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив 340 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету.
 
Станом на зараз залишається осередкове горіння на площі 5 гектарів.
 
До боротьби з вогнем залучено 79 рятувальників і 21 одиницю техніки ДСНС, включаючи піротехнічні підрозділи. Також працюють вогнеборці з місцевих пожежних команд селищ Андріївка і Донець, а також 27 працівників лісгоспу з 11 одиницями техніки.
 
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Раніше  РЕДПОСТ  писав, що  вогнеборці гасять масштабну лісову пожежу на Харківщині.
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