22.04.2025 08:12 Рита Парфенова

Масштабна пожежа у Балаклійському лісництві: осередки вогню досі гасять

В Ізюмському районі Харківщини рятувальники ліквідовують вогонь, що знищив понад 360 гектарів лісу й очерету. Залишаються осередки займання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У Балаклійському лісництві Ізюмського району триває ліквідація масштабної лісової пожежі. Вогонь охопив 340 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету.

Станом на зараз залишається осередкове горіння на площі 5 гектарів.

До боротьби з вогнем залучено 79 рятувальників і 21 одиницю техніки ДСНС, включаючи піротехнічні підрозділи. Також працюють вогнеборці з місцевих пожежних команд селищ Андріївка і Донець, а також 27 працівників лісгоспу з 11 одиницями техніки.

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