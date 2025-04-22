22.04.2025 07:30 Рита Парфенова

22 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.

Свято було започатковано на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2009 році.



Термін «Мати-Земля» загальноприйнятий у багатьох країнах, що він відображає залежність між планетою, її екосистемами та людиною. Пропонуючи всім державам-членам ООН, міжнародним та неурядовим організаціям відзначати «Міжнародний день Матері-Землі», Генеральна Асамблея звертає увагу на те, що це свято вже щорічно відзначається у багатьох країнах.



У північній півкулі День Землі відзначається навесні, а в Південній півкулі восени. Основною метою цієї всесвітньої акції є привернення уваги суспільства та кожної людини планети до проблем Землі, до проблем її навколишнього середовища, і дає можливість дізнатися про ті важкі завдання, які стоять перед людством для збереження планети.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого Луки євангеліста.



Цей день вважається сприятливим для висаджування цибулі. Цей овоч особливо цінували, вважаючи, що він має цілющі властивості. Цього дня намагалися з’їсти бодай один шматочок цибулі.



Що не можна робити:

полювати і рубати дерева;

ображати птахів, особливо зозулю;

розкидати речі.

За Юліанським календарем, 22 квітня православна церква вшановує пам’ять мученика Євпсихія.



У давнину цього дня наші пращури ходили до криниць і джерел, щоб прочистити протоки. Після цього намагалися випити кілька ковтків чистої води, вірячи, що це зміцнить здоров’я.



Що не можна робити:

варто уникати будь-яких хірургічних втручань;

заздрити, оскільки негативна енергія може повернутися до вас із потрійною силою.

Також цього дня

22 квітня 1500 року у місті Порту-Сегуру кинув якір корабель Педру Алваріша Кабрала – через 8 років по тому, як Христофор Колумб вперше дістався берегів Америки. Відзначається як День відкриття Бразилії.



1724 – народився Іммануїл Кант, німецький філософ.



1864 – Конгрес США ухвалив закон, відповідно до якого на всіх американських банкнотах з'явився напис "In God We Trust".



1937 – народився Джек Ніколсон, американський актор, сценарист та режисер.



1943 – Альберт Хофманн робить перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.



1952 – 35 мільйонів американців стали свідками прямого репортажу з випробування ядерної бомби в Неваді.



1969 – у Х'юстоні проведено першу пересадку ока людині.



1972 – перші люди, що перетнули на гребному човні Тихий океан, Сільвія Кук та Джон Файєрфакс, прибули до Австралії; вони були в морі 362 дні.



1974 – народився Василь Вірастюк, заслужений майстер спорту України, володар титулу «Найсильніша людина світу», неодноразовий чемпіон світу у силовому багатоборстві, народний депутат.



1982 – народився Кака (з наголосом на другий склад), бразильський футболіст зі світовим ім'ям.



2011 – у Бірмі знайшли найбільшу морську перлину.

У Харкові...

Головною святинею Покровського собору з 1844 року стає Озерянська ікона Божої Матері, яка на зимові місяці переноситься з Куряжу до Покровського монастиря. «1844 року преосвященний Іннкокентій виклопотав у Св. Синоду дозвіл переносити щорічно ікону на зимові місяці з Куряжа до Харкова. З огляду на це встановлено два хресні ходи: один 30 вересня, коли ікона переноситься з Куряжу до Харкова, а інший 22 квітня, коли відбувається перенесення ікони з Харкова до Куряжа…»

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

за Юліанським календарем: Антон, Вадим, Гаврило.