22.04.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні все залежить від вашої активності: подолаєте лінь – буде плідний день. Інтуїція та сни підкажуть потрібний напрям.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Доля може зробити несподіваний поворот життя Овна, відкриваючи перед ним нові горизонти. Правда, щоб вписатися в цей поворот, від нього може знадобитися за лічені хвилини прийняти рішення, здатне змінити життя! Тож зірки радять Овну не випадати з реальності та тримати руку на пульсі подій. Краще самому вирішити, скористатися шансом чи ні, ніж потім докоряти за те, що цього шансу навіть не помітив.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки обіцяють Тельцю чудовий день для будь-яких починань! Практично все, за що він візьметься, згодом обіцяє йому прибуток та успіх. Так що сміливо будуйте плани, просуйте новий проект, ставте собі нові цілі. Єдине, що може завадити Тельцю, – це заздрісна критика збоку. Прислухаючись до неї, він ризикує піддатися сумнівам і втратити впевненість у собі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам весь день буде важко всидіти на місці! Їхня енергія вимагатиме виходу, змушуючи хапатися, як за рятівну соломинку, за будь-який шанс урізноманітнити своє життя. Можливо, вони викличуться з'їздити кудись під надуманим приводом або вв'яжуться в суперечку, аби все було не як завжди. А якщо вже у Близнюків з'явиться шанс раніше закінчити справи – тільки їх і бачили! Адже робота не вовк!

Рак (22 червня – 23 липня)

Доля дає Ракам чудовий шанс якщо і не озолотитися, то як мінімум поправити своє фінансове становище! Протягом дня на Раку можуть чекати будь-які грошові сюрпризи: скромні (і не дуже) премії за працю, відданий борг, подарунок від близької людини або хоча б обіцянку золотих гір у перспективі. Якщо ж Рак збирався пошукати більш грошову посаду, гарний день для того, щоби зібратися з духом і зважитися на цей крок!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев перебуватиме у піднесеному, позитивному стані духу, завдяки чому його справи можуть просуватися ніби самі собою. Він однаково граючи зможе впоратися як з монотонною роботою, так і з проектами, що вимагають аналізу чи креативного підходу. І друзі, і колеги Лева сміливо можуть закривати їм будь-яку амбразуру: у стані внутрішньої гармонії він здатний зробити за день набагато більше, ніж звичайно. А втомитися набагато менше.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва отримає несподівану нагороду за свою працю! Це може бути подяка начальства, підвищення у кар'єрі або подарунок від коханої людини. Втім, можливі й інші варіанти приємних подій у житті Діви: відданий борг, незапланований прибуток, відрядження на Канари чи щось таке. Словом, фортуна обіцяє повернутися до Діви своїм усміхненим обличчям. Цілком можливо, це стане початком нової смуги успіхів у її житті.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези чекає непростий день – події можуть розвиватися зовсім не так, як вони запланували. Якогось моменту вони здатні випустити ініціативу з рук і перестати контролювати ситуацію. Зірки кажуть, що все це – наслідок поганої підготовки чи недостатньої поінформованості Терезів у якомусь питанні. Тому, якщо вони не хочуть, щоб усе пішло навперейми, їм слід братися лише за ті справи та проекти, в яких вони повністю впевнені.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові зайнятися проектом, що він виношував уже давно. Можливо, не вистачає зовсім небагато, щоби вдихнути в нього життя! Більше того, саме Скорпіон може отримати якісь позитивні звістки, які допоможуть йому запустити проект у найближчому майбутньому. Це може бути грошові надходження, інформація, необхідні контакти чи згоду близьких. Скорпіонові варто скористатися цим шансом, щоб проект нарешті запрацював.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки попереджають Стрільця: він має шанс зіткнутися зі чутками, які негативно вплинуть на його кар'єру, статус чи рівень життя! Причому Стрілець може стати не лише жертвою цих чуток, а й постраждати через те, що сам розпускає їх. Отже, щоб уникнути неприємностей, йому варто тримати свою думку про навколишніх при собі. А ось прислухатися до того, про що говорять довкола, Стрільцю просто необхідно – це дозволить йому знайти джерело пліток і дасть шанс уберегтися від них.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг відчуває таке почуття, як ревнощі до чужих успіхів і розчарування своїми. Можливо, на це його наштовхне заохочення когось із колег або усвідомлення того, що в його справах намітився ступор. Навколишні здаються йому успішнішими? Зірки радять Козерогу менше озиратися на всі боки, зайнявшись власними справами. Згадайте період, коли ви були «на коні», і зафіксуйте це почуття – воно дозволить вам, не оглядаючись на інших, підкорити нові вершини!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Головною рушійною силою Водолія у будь-яких справах стане здорова конкуренція. Це почуття може виникнути у нього стосовно досягнень колег, друзів чи близьких. Головне, що саме воно підстьобуватиме Водолія, змушуючи діяти енергійніше, ніж зазвичай. Можливо, на хвилі азарту Водолій зробить кроки, які іншим часом не зробив би з обережності. Ну а наскільки цей ризик виявиться виправданим, стане ясно пізніше, другого дня.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби будуть налаштовані на конфлікт – принаймні оточуючим може так здаватися. З одного боку, Риби не зазнають чужого втручання ні в чому і жорстко стоятимуть на своєму, з іншого ж – схильні критикувати всіх навколо і роздавати непрохані поради. Самі Риби будуть свято впевнені в тому, що діють на користь справи, і в якихось питаннях справді можуть мати рацію. Але тільки не в питаннях збереження спокою та нервів.