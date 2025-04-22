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22.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня

Ранок у Харкові зустріне нас ясним небом, проте ближче до обіду погода зміниться – небо затягне хмарами і залишиться похмурим до вечора.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
22 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
 
Вітер східний, 5 – 10 м/с.
 
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла.
 
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Народні прикмети:

  • хмарна погода — до дощового літа;
  • йде дощ — чекайте на багатий урожай картоплі;
  • сонячний день — літо буде посушливим та спекотним;
  • на траві вранці роса — до вологого літа;
  • ясне небо — чекайте на великий урожай.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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