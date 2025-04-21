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21.04.2025  09:20   

Пожежа в Балаклійському лісництві: триває ліквідація масштабного займання на Харківщині

У лісах Ізюмського району продовжують боротися з масштабною пожежею. Вогонь охопив понад 300 гектарів хвойної підстилки та очерету. До гасіння залучено понад сотню рятувальників.

у Балаклійському лісництві триває гасіння великої пожежі

У Балаклійському лісництві Ізюмського району Харківської області триває масштабна ліквідація лісової пожежі, яка спалахнула раніше. За інформацією ДСНС, вогнем було охоплено 310 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету, повідомляє РЕДПОСТ

Станом на тепер вогнеборці локалізували пожежу, однак триває осередкове горіння на площі 30 гектарів.

До боротьби з вогнем залучено потужні сили:
▪️ 105 рятувальників та 34 одиниці техніки ДСНС,
▪️ піротехнічні підрозділи,
▪️ місцеві пожежні команди з селищ Андріївка, Донець та Петрівське,
▪️ 38 працівників та 8 одиниць техніки лісгоспу.

Рятувальники працюють у складних умовах, враховуючи велику площу пожежі та загрозу поширення вогню.

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Раніше  РЕДПОСТ  писав, що  вогнеборці гасять масштабну лісову пожежу на Харківщині.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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