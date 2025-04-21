21.04.2025 08:56 Рита Парфенова

Харківщина під вогнем: обстріли Куп’янська та Чугуївського району, знищені десятки квартир

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ та застосовували ударні дрони. Постраждали житлові будинки, техніка та інфраструктура.



На фото: с. Ківшарівка

Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, війська рф завдали низку ударів по Куп’янському та Чугуївському районах Харківщини, внаслідок чого виникли численні пожежі та руйнування цивільної інфраструктури.

Куп’янськ:

близько 04:45 після обстрілу з РСЗВ у місті спалахнули гараж і легковий автомобіль, загальна площа пожежі склала 50 м²;

о 04:56 внаслідок повторного обстрілу загорівся дах приватного житлового будинку;

ще через 10 хвилин, о 05:05, внаслідок влучання РСЗВ знову зайнявся дах приватної оселі, цього разу площа займання також склала близько 50 м².

Хотімля, Чугуївський район:

О 11:40 у селі Хотімля Старосалтівської громади внаслідок влучання ударного дрона типу «Молнія» у землю були пошкоджені вантажний автомобіль і автокран.

Ківшарівка, Куп’янський район:

Найбільш масштабне руйнування зафіксоване о 15:30 у селищі Ківшарівка Куп’янської громади. Безпілотник-камікадзе типу «Шахед» влучив у п’ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу. Полум’ям охопило 8 квартир – з другого по п’ятий поверх – на площі 320 м². Загалом вигоріли 36 квартир на загальній площі близько 1600 м². На щастя, на момент удару в будинку ніхто не проживав – жертв і постраждалих не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вдень 20 квітня атакували безлюдну п’ятиповерхівку в Куп’янському районі. Внаслідок удару спалахнула пожежа на понад 1600 квадратних метрах.