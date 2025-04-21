Харківщина під вогнем: обстріли Куп’янська та Чугуївського району, знищені десятки квартир

Протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ та застосовували ударні дрони. Постраждали житлові будинки, техніка та інфраструктура.
О 11:40 у селі Хотімля Старосалтівської громади внаслідок влучання ударного дрона типу «Молнія» у землю були пошкоджені вантажний автомобіль і автокран.
Найбільш масштабне руйнування зафіксоване о 15:30 у селищі Ківшарівка Куп’янської громади. Безпілотник-камікадзе типу «Шахед» влучив у п’ятиповерхівку, спричинивши масштабну пожежу. Полум’ям охопило 8 квартир – з другого по п’ятий поверх – на площі 320 м². Загалом вигоріли 36 квартир на загальній площі близько 1600 м². На щастя, на момент удару в будинку ніхто не проживав – жертв і постраждалих не зафіксовано.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вдень 20 квітня атакували безлюдну п’ятиповерхівку в Куп’янському районі. Внаслідок удару спалахнула пожежа на понад 1600 квадратних метрах.
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