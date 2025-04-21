У Ківшарівці на Харківщині ворожий дрон влучив у багатоповерхівку – сталася масштабна пожежа (фото)

Російські війська вдень 20 квітня атакували безлюдну п’ятиповерхівку в Куп’янському районі. Внаслідок удару спалахнула пожежа на понад 1600 квадратних метрах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Удень 20 квітня російські окупанти завдали удару безпілотником по п’ятиповерховому житловому будинку в селищі Ківшарівка Куп’янської громади.
Унаслідок атаки сталася масштабна пожежа – загорілися 36 квартир, вогонь охопив площу у 1600 м².
За попередньою інформацією, на момент удару у будинку ніхто не проживав, тому жертв та постраждалих вдалося уникнути.
Для ліквідації наслідків були залучені сили пожежно-рятувального підрозділу ДСНС, а також медичний розрахунок.
Рятувальники оперативно впорались із вогнем і запобігли його подальшому поширенню.
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