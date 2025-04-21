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21.04.2025  08:04   Рита Парфенова

На Харківському та Куп’янському напрямках зафіксовані атаки противника

Російські війська продовжують штурмові дії на сході Харківщини. Українські оборонці стримують наступи в районах Красного Першого та Голубівки.

генштаб зсу мапа

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог здійснив одну спробу прориву оборонних рубежів Сил оборони України поблизу населеного пункту Красне Перше.

Водночас на Куп’янському напрямку російські окупаційні війська атакували позиції наших військових у районі Голубівки.

Українські захисники утримують позиції та не дозволяють противнику просунутись углиб території.

генштаб зсу мапа

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янську виникла пожежа після ворожого обстрілу.
Тэги:  генштаб, армія, харків, агрессия россии
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