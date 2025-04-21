21.04.2025 08:42 Рита Парфенова
У Харкові сталася пожежа у 12-поверховому будинку – врятовано 15 людей, серед них п’ятеро дітей (фото)
Пожежа спалахнула ввечері 20 квітня у багатоповерхівці в Індустріальному районі Харкова. Вогонь охопив дві квартири й тамбур, рятувальники евакуювали мешканців з верхніх поверхів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Увечері 20 квітня, близько 21:58, на вулиці Біблика в Індустріальному районі Харкова спалахнула пожежа у 12-поверховому житловому будинку.
Як повідомили в ДСНС, вогонь охопив кімнати двох квартир та тамбур на загальній площі 50 м².
Рятувальники провели евакуацію мешканців з верхніх поверхів – вдалося врятувати 15 осіб, з них 5 дітей.
Пожежу вдалося локалізувати о 22:53, а вже о 23:23 її повністю ліквідували.
До гасіння залучили 25 рятувальників і 6 одиниць спецтехніки. Психологи ДСНС надавали підтримку мешканцям будинку, які пережили стрес.
Причина займання наразі встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що російські війська вдень 20 квітня атакували
безлюдну п’ятиповерхівку в Куп’янському районі. Внаслідок удару спалахнула пожежа на понад 1600 квадратних метрах.
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