21.04.2025 10:00 Рита Парфенова

На Харківщині доба «тиші» перервана обстрілами й пожежами

За добу з 20 по 21 квітня Харківщина вкотре опинилася під вогнем. Внаслідок ворожих обстрілів виникло 5 пожеж у Куп’янському та Чугуївському районах.

Попри декларації про «дні тиші», ворог продовжує атакувати Харківщину. Упродовж доби з 20 по 21 квітня ДСНС зафіксувала п’ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами, – повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський гарнізон рятувальників.

Наймасштабніша з них сталася вчора вдень у Ківшарівці Куп’янської громади, де безпілотник влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання зайнялися одразу 36 квартир на площі 1600 м². На щастя, жертв та постраждалих не було – у будівлі ніхто не проживав.

Також вранці обстрілів зазнали Куп’янськ та Малинівська громада Чугуївського району. Пожежі, які виникли на місцях влучань, на цей час ще ліквідовуються. За попередньою інформацією – без постраждалих.

Загалом за добу рятувальники здійснили 62 оперативні виїзди, серед них:

54 – на ліквідацію пожеж, із яких 5 – спричинені обстрілами;

5 – на допомогу населенню;

3 – інші випадки реагування.

Також піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 6 вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що триває ліквідація масштабної лісової пожежі в Балаклійському лісництві Ізюмського району.