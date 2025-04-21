21.04.2025 10:26 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 21 квітня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 11

Богодухів – 15

Коломак – 9

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 14

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 11

Берестин – 11

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 20 квітня 2025 року.