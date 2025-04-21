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21.04.2025  10:56   Рита Парфенова

На Харківщині за добу зафіксували 17 нових воєнних злочинів: обстріли, пожежі, евакуація

Упродовж 20 квітня правоохоронці зафіксували сімнадцять нових епізодів воєнних злочинів, скоєних російськими військами. Найбільше постраждали Куп’янський і Чугуївський райони.

ківшарівка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Минулої доби російські війська вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харківщини. Під обстрілами опинилися Чугуївський та Куп’янський райони. Окупанти застосовували реактивні системи залпового вогню, ударні безпілотники та FPV-дрони.
 
Найбільше постраждала Куп’янщина – внаслідок ворожих атак спалахнули пожежі у багатоквартирному будинку, приватному секторі, згоріли гараж та автомобіль. В одному з будинків вогонь охопив понад 30 квартир.
 
Протягом 20 квітня правоохоронці здійснили 23 виїзди на місця подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 17 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів рф.
 
Загалом від початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини зафіксували 24 274 воєнних злочини, скоєні на території області.
 
Також триває евакуація населення з громад, які перебувають під постійними обстрілами та підлягають обов’язковому вивезенню. 20 квітня поліцейські евакуювали з Куп’янського району трьох осіб.
 
Поліція закликає мешканців небезпечних населених пунктів не зволікати з евакуацією. Заявки приймаються за телефоном 102.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ та застосовували ударні дрони. Постраждали житлові будинки, техніка та інфраструктура.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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