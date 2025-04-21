21.04.2025 11:25 Рита Парфенова

У день «тиші» ворог майже 200 разів обстріляв позиції ЗСУ на Харківському напрямку

На Харківському напрямку ситуація залишається складною. Ворог не полишає спроб прорвати українську оборону, однак ЗСУ дають гідну відсіч.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 9:00 21 квітня 2025 року обстановка в операційній зоні Об’єднаного тактичного угруповання “Харків” суттєво не змінилася – вона залишається складною, але контрольованою.

Минулої доби російські війська здійснили 184 обстріли українських позицій та використали 41 дрон-камікадзе. Незважаючи на інтенсивність атак, Сили оборони України успішно відбили спробу штурму поблизу Красного Першого.

Українські захисники завдали ворогові відчутних втрат. За добу ліквідовано 44 окупанти, з яких 26 – безповоротно. Також знищено або пошкоджено 40 одиниць озброєння та техніки росіян, зокрема:

5 автомобілів;

35 безпілотників.

Окрім цього, знищено:

24 укриття для особового складу;

склад із боєприпасами.

Сили оборони продовжують впевнено стримувати збройну агресію росії на Харківському напрямку та тримають ситуацію під контролем.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російські війська вчора атакували українські позиції поблизу Красного Першого на Харківському напрямку і в районі Голубівки на Куп’янському.