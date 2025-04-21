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21.04.2025  11:44   

Хабар за втечу: на Харківщині затримали чоловіка, який обіцяв незаконний виїзд за кордон за 11 тисяч доларів

31-річний харків’янин пообіцяв через нібито зв’язки в держструктурах зняти «ухилянта» з обліку та організувати виїзд за кордон поза пунктами пропуску. Його затримали під час передачі грошей.

На Харківщині затримано чоловіка, який за $11 тис. обіцяв незаконний виїзд за кордон На Харківщині затримано чоловіка, який за $11 тис. обіцяв незаконний виїзд за кордон
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські затримали 31-річного жителя Харкова, який вимагав 11 тисяч доларів США за сприяння в незаконному виїзді за межі України. Затримання відбулося 17 квітня поблизу продуктового магазину в селищі Рай-Оленівська Пісочинської громади.
 
За інформацією слідства, чоловік обіцяв за грошову винагороду нібито «вирішити питання» через вплив на посадовців військкомату та прикордонної служби. Йшлося про оновлення даних громадянина, «зняття» його з розшуку як особи, що ухиляється від мобілізації, а також про перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску.
 
Оперативники поліції затримали фігуранта безпосередньо під час передачі хабара в межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369-2 КК України – зловживання впливом. Затримання здійснювали за підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення.
 
Під час санкціонованих обшуків у його автомобілі Toyota та за місцем проживання вилучено готівку та документи. Фігурантові вже оголошено про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
Розслідування здійснює поліція Харкова, оперативний супровід — Східне регіональне управління ДПСУ, процесуальне керівництво – Харківська окружна прокуратура.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що співробітники СБУ заблокували схему незаконного переправлення ухилянтів через кордон, затримавши організатора каналу та сімох чоловіків, що намагалися втекти від мобілізації.
Тэги:  ухилянт, харків
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