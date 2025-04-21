21.04.2025 12:28 Рита Парфенова

Ворожий обстріл Куп'янська: пошкоджено будинки та авто (фото)

Уранці 21 квітня російські війська обстріляли приватний сектор Куп’янська з реактивної артилерії. Пошкоджено будинки, споруди й автомобіль. Попередньо – обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Сьогодні вранці, 21 квітня, російські війська вкотре обстріляли житловий сектор міста Куп’янськ. Під вогонь потрапили приватні будинки, господарчі споруди, гаражі та автомобіль. Після влучань виникли масштабні пожежі на загальній площі понад 250 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

До гасіння пожеж були залучені три підрозділи пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС.

Рятувальники та екстрені служби оперативно ліквідували наслідки чергового акту терору проти мирного населення Харківщини.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ та застосовували ударні дрони. Постраждали житлові будинки, техніка та інфраструктура.