21.04.2025 12:54 Рита Парфенова

У Харкові вшанували пам’ять Папи Франциска: міська влада висловила співчуття католицькій громаді

Харківська міська влада висловила щирі співчуття католицькій спільноті міста через смерть Папи Римського Франциска, відзначивши його духовний авторитет, милосердя та боротьбу за мир.



Фото з відкритих джерел

Харківський міський голова Ігор Терехов, міська рада та її виконавчий комітет висловили співчуття католицькій громаді Харкова у зв’язку з трагічною звісткою про смерть Святішого Отця Папи Римського Франциска, повідомляє РЕДПОСТ.

«Його духовна мудрість, послідовна боротьба за мир, справедливість та милосердя надихали мільйони вірян у всьому світі. Папа Франциск був прикладом щирого служіння людям та символом гуманізму. Його слова й дії спонукали до добрих справ та духовного розвитку незалежно від віросповідання», – йдеться в офіційному зверненні.

Міська влада наголосила, що розділяє біль від цієї великої втрати разом із католиками усього світу та вшанувала пам’ять Папи словами: «Світла та вічна пам’ять!»

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Папа Римський Франциск помер у віці 89 років. Про це повідомив Ватикан уранці 21 квітня. "Сьогодні о 7:35 ранку Папа Франциск повернувся до дому Отця", – йдеться у повідомленні Ватикану.

Хорхе Маріо Берголіо, перший в історії понтифік із Латинської Америки, очолював Римо-католицьку церкву з 2013 року. Його понтифікат тривав 12 років і був позначений як духовними пошуками миру, так і гучними заявами, зокрема щодо війни в Україні. Папа неодноразово закликав до припинення воєнних дій у світі, а також виступав за реформи у Ватикані.

Упродовж останніх років Франциск мав серйозні проблеми зі здоров’ям. На початку 2025-го переніс пневмонію й перебував у лікарні понад місяць. Востаннє зʼявився перед вірянами на Великдень, 20 квітня, але не зміг очолити святкову месу.