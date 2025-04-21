У Харкові вшанували пам’ять Папи Франциска: міська влада висловила співчуття католицькій громаді

Харківська міська влада висловила щирі співчуття католицькій спільноті міста через смерть Папи Римського Франциска, відзначивши його духовний авторитет, милосердя та боротьбу за мир.
Харківський міський голова Ігор Терехов, міська рада та її виконавчий комітет висловили співчуття католицькій громаді Харкова у зв’язку з трагічною звісткою про смерть Святішого Отця Папи Римського Франциска, повідомляє РЕДПОСТ.
«Його духовна мудрість, послідовна боротьба за мир, справедливість та милосердя надихали мільйони вірян у всьому світі. Папа Франциск був прикладом щирого служіння людям та символом гуманізму. Його слова й дії спонукали до добрих справ та духовного розвитку незалежно від віросповідання», – йдеться в офіційному зверненні.
Міська влада наголосила, що розділяє біль від цієї великої втрати разом із католиками усього світу та вшанувала пам’ять Папи словами: «Світла та вічна пам’ять!»
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