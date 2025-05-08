08.05.2025 20:18 Дмитро Колонєй
У Ватикані обрано нового папу Римського: хто саме їм став
У Ватикані завершився конклав для вибору наступника Папи Римського Франциска.
У Ватикані обрано нового папу Римського: хто саме їм став
Як повідомляє РЕДПОСТ
, новим папой Римським обрано американського кардинала Роберта Превоста. Він прийняв ім'я Лев XIV.
Що відомо про нового папу Римського
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є першим в історії Папою Римським зі Сполучених Штатів;
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лідер зі світовим досвідом;
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родом з Чикаго;
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69 років;
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привернув увагу своїх колег завдяки своєму спокійному стилю та підтримці 12-річного папства Франциска, особливо його відданості соціальній справедливості;
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пропрацював десять років у Трухільйо, Перу;
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пізніше був призначений єпископом Чіклайо, ще одного перуанського міста, де служив з 2014 по 2023 рік;
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нещодавно очолив впливовий ватиканський офіс з призначення єпископів;
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очікується, що він розвиватиме реформи Папи Франциска.
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