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08.05.2025  20:18   Дмитро Колонєй

У Ватикані обрано нового папу Римського: хто саме їм став

У Ватикані завершився конклав для вибору наступника Папи Римського Франциска.


У Ватикані обрано нового папу Римського: хто саме їм став
Як повідомляє РЕДПОСТ, новим папой Римським обрано американського кардинала Роберта Превоста. Він прийняв ім'я Лев XIV. 

Що відомо про нового папу Римського

  • є першим в історії Папою Римським зі Сполучених Штатів;
  • лідер зі світовим досвідом;
  • родом з Чикаго;
  • 69 років;
  • привернув увагу своїх колег завдяки своєму спокійному стилю та підтримці 12-річного папства Франциска, особливо його відданості соціальній справедливості;
  • пропрацював десять років у Трухільйо, Перу;
  • пізніше був призначений єпископом Чіклайо, ще одного перуанського міста, де служив з 2014 по 2023 рік;
  • нещодавно очолив впливовий ватиканський офіс з призначення єпископів;
  • очікується, що він розвиватиме реформи Папи Франциска.
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Тэги:  подія, папа римський
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