08.05.2025 19:46 Рита Парфенова

У Харкові відновили проєкт «Арт-піано»: музика та живопис як підтримка в умовах війни

У прифронтовому Харкові знову з’явились публічні піаніно, розписані місцевими митцями. Це ініціатива KharkivMusicFest, що перетворює музику на мову підтримки та внутрішньої сили.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові, поміж сирен і вибухів, знову лунає жива музика: у безпечних публічних місцях з’явилися яскраво розписані піаніно – арт-об’єкти, відкриті для всіх охочих. Це – відновлений проєкт «Арт-піано» від KharkivMusicFest, що поєднує музику, мистецтво та емоційну підтримку мешканців міста.

«Ідея розміщення піаніно у публічних просторах не нова, це відомий світовий тренд, але у прифронтовому Харкові він набув особливого сенсу. Бо тут кожна нота — про вистояне, пережите, про нескорене, — говорить Марія Горбонос, виконавча директорка KharkivMusicFest. — «Арт-піано» завжди був одним з найяскравіших та найвпізнаваніших проєктів фестивалю, але після початку великої війни у нас виникали сумніви, чи доцільний він, чи потрібний людям? Виявилось, що спонтанне музикування та слухання живої музики є своєрідною арттерапією, люди часто підходять до інструментів пограти та послухати, новачки можуть познайомитись з інструментом, відчути мелодію на дотик. А ще ми організуємо біля піаніно невеличкі концерти для моральної підтримки харків’ян».

Кожне піаніно унікальне – воно розписане за авторським ескізом харківських художників. Одну з робіт створила Ірина Водолаз – художниця, викладачка та кураторка мистецьких ініціатив. Її піаніно прикрашає образ квітки як символу відродження та дерева життя – знаку пам’яті, зв’язку поколінь і внутрішньої сили.

«Ескіз народився швидко — я працювала з образом квітки як візуальним кодом відродження, символом, що проростає крізь біль й руйнацію. У цей образ також зашито український символ дерева життя — як знак безперервності, зв’язку поколінь, відродження через пам’ять і коріння. Колористика — пастельна, тепла, — розповідає Ірина. — Я хотіла, аби це піаніно стало знаком того, що відродження — це про чутливість, про внутрішню роботу, про м’яке проростання у світло. У Харкові, де війна часто дуже близько, важливо мати місця, де можливо побути з красою, де мистецтво — це знак того, що ми живемо далі. Мистецтво в публічному просторі стає точкою збору — для думок, емоцій, пам’яті, і водночас — місцем сили».

Одне з піаніно розміщено в метро на станції «Ярослава Мудрого». Як зазначає гендиректор КП «Харківський метрополітен» Владислав Приймак, метрополітен став простором не лише безпеки, а й життя: там працювали метрошкола, метросадок, проходили свята. Встановлення арт-інструменту – логічне продовження цієї місії.

Інші локації, де можна побачити і пограти на розписаних піаніно:

Театрально-концертний центр (ТКЦ);

Івент-простір EVOLUTION business park.

До 30 червня біля піаніно відбуватимуться камерні мистецькі заходи – концерти й імпровізації. Після завершення сезону інструменти, які збережуться в належному стані, передадуть культурним і соціальним закладам Харкова.

Слідкувати за анонсами подій можна на Facebook-сторінці фестивалю KharkivMusicFest.

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