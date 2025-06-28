28.06.2025 21:55 Віталій Хіневич

На Харківщині жінка заявила про домашнє насильство

До правоохоронців звернулась 39-річна жінка, яка повідомила, що її побив співмешканець.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Під час збирання матеріалів встановлено, що на чоловіка неодноразово складалися адміністративні протоколи за ст.173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Однак мешканець Дергачівської громади продовжив здійснювати фізичне та психологічне насилля щодо потерпілої.

За фактом домашнього насильства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Слідчі оголосили 44-річному порушнику про підозру у скоєнні злочину за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

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