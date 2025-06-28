На Харківщині жінка заявила про домашнє насильство

До правоохоронців звернулась 39-річна жінка, яка повідомила, що її побив співмешканець.
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Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.
Вранці очікується дрібний дощ, який може посилитися вдень. Проте похмура погода триматиметься не весь день — ближче до вечора небо проясниться, стане чистим та ясним.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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