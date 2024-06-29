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29.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 29 червня

Вранці небо буде ясним, і таким воно залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

29 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 3–8 м/с.

Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 28–39°.

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Народні прикмети

  • спекотна погода – на Різдво буде сильний мороз;
  • дощовий день – до прохолодної зими і вогкого літа;
  • напередодні замовкла зозуля, а цього дня знову почала кувати – зима прийде пізно;
  • дощить – до гарного врожаю.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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