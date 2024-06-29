Прогноз погоди у Харкові на 29 червня

Вранці небо буде ясним, і таким воно залишатиметься протягом усього дня. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
29 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-східний, 3–8 м/с.
Температура повітря: вночі 15–17°, вдень 28–39°.
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День коливається між натхненням і лінню, але навіть складні справи можуть вдаватись легко. У коханні варто просто бути поруч — мовчання скаже більше за слова.
Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Починаючи з 2017 року, за рішенням ООН 27 червня відзначається нове свято – День мікро-, малих та середніх підприємств.
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