29.06.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Схильність Овна наполягати на своєму буде дуже помітною. Він може сперечатися навіть через дрібниці й не йти на поступки. Вже незабаром причина суперечки може здатися дріб’язковою, але враження залишиться. Варто подумати, чи варто псувати репутацію через дрібниці.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ситуація триматиме Тельця у приємному тонусі, не дозволяючи йому розслабитися та занудьгувати! Зірки обіцяють, що Телець зможе вирватися зі щоденної рутини - можливо, самостійно, а можливо, отримавши якесь струс з боку. Йому варто використати день для того, щоб дізнатися чи побачити щось нове та цікаве. Це буде не тільки приємно, а й корисно, дозволивши Тельцю подивитися на звичні речі під новим кутом.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки ризикують витратити набагато більше грошей, аніж вони планували! Під впливом емоцій вони будуть схильні робити несподівані, спонтанні та на перший погляд безглузді покупки. Втім, більшість із них, на превеликий подив самих Близнюків, виявляться корисними та потрібними. Іншими словами, у витратах Близнюків вестиме інтуїція, а не логіка. Але покладатись лише на неї не варто: краще підстрахуватися, визначивши для шопінгу суворі ліміти.

Рак (22 червня – 23 липня)

День Раку обіцяє пройти під гаслом: «Я сам!». Він відчуватиме в собі первісну, стихійну силу, а також впевненість, що переходить усі межі. Це не тільки дозволить Раку успішно справлятися з будь-якими завданнями, але й зробить його дуже привабливим в очах протилежної статі. А от із тими, з ким Рак не збирається фліртувати, його стосунки будуть складатися не так гладко. Виставляючи на перше місце своє «Я», Рак може тим самим обмежувати почуття та гордість інших.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У голову Лева буквально увірветься шквал творчих та нестандартних ідей! Щоб їх не забути, Леву слід весь день тримати напоготові блокнот і олівець - коли ці ідеї йому обов'язково знадобляться. Взагалі, будь-які справи та плани Лева, в яких присутні хоча б крихта творчості та нестандартний підхід, супроводжуватиме успіх. Головне, що потрібно від Лева – не ставити на шляху своєї фантазії штучних перешкод.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві варто як слід пофантазувати! Зірки нагадують їй: щоб багато чого досягти, треба час від часу виходити за рамки і давати волю своїм мріям. День ідеально підходить для того, щоб досхочу помріяти про майбутнє, опрацьовуючи найнестандартніші, навіть фантастичні ходи – згодом Діва зуміє втілити багато з цих неймовірних задумів у життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези просто повинні внести в своє життя свіжий струмінь! Зірки радять їм вирватися із замкнутого кола рутини, зробивши щось не так, як завжди. Будь-які незвичайні починання Терезів будуть підтримані, неважливо, про що йдеться: про спробу змінити своє життя, перефарбувати волосся або лише змінити маршрут по дорозі на роботу. Експериментуючи, Терези здатні досягти багато чого. Ну а, залишивши все як є, залишаться при своєму.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіону видається чудова можливість завести перспективне знайомство з прицілом на далеку перспективу! Цілком імовірно, що це знайомство виявиться романтичним, проте зірки радять Скорпіону не нехтувати і будь-якими іншими знайомствами - і дружніми, і діловими. Налагоджені зв'язки здатні виявитися дуже корисними і ще довгий час можуть грати в житті Скорпіона важливу роль!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець зможе звернути на себе увагу будь-кого! Це стосується романтичних знайомств, і ділових зв'язків. Він відчуватиме приплив енергії і сил, що змушує його вести себе зухвало, при кожній нагоді провокуючи оточуючих. Не дивно, що багатьом це припаде не до душі, тож у сьогоднішньому порядку денному Стрільця можливий конфлікт. Натомість осіб протилежної статі його самовпевненість приваблюватиме. Зірки радять Стрільцеві витратити свою енергію на кохання, а не на сварки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

День буде наповнений для Козерога всіма відтінками емоцій, а його інтуїція сягне небаченої висоти! Козерога легше прийматиме рішення не головою, а серцем, навіть коли йдеться про роботу. Шосте почуття підкаже Козерогу правильний шлях там, де йому не вистачає інформації, досвіду чи знань.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

На очах Водолія будуть надіти збільшувальні лінзи: він буде схильний все перебільшувати - як гарне, так і погане! В результаті люди та події у Водолія розділяться за чорно-білим принципом: щось він може ідеалізувати, а в чомусь шукати недоліки. Останнє стосується і близьких Водолія, які мають шанс почути від нього чимало причіпок. Втім, завдяки таким ось «окулярам» Водолій здатний помічати те, що зазвичай від нього приховано. Це допоможе йому у будь-яких справах, які потребують уваги.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Енергійність і життєлюбність Риб розквітнуть їхнє життя яскравими фарбами – навіть якщо події дня зовсім не будуть їх до цього сприяти. Побут і рутина - доля тих, кому нецікаво жити на світі, до Риб ж це твердження не застосовується! Вони зможуть підняти настрій не лише собі, а й усім, хто їх оточує. А заразом Риби не проґавлять можливість виставити себе у вигідному світлі перед людьми, від яких багато що залежить.