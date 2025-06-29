29.06.2025 07:30 Рита Парфенова

29 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.





Тропічні пояси та відповідні їм кліматичні зони розташовані на південь та північ від екватора між тропіком Козерога на півдні та тропіком Рака на півночі. Для тропіків характерний спекотний клімат, переважно посушливий усередині материка і вологіший на узбережжях, де вологу приносить із океану.



Тропіки як регіон займають 40% усієї території світу, на якій зосереджено близько 80% усіх біологічних видів Землі, а також значна частина мов та культур. Незважаючи на те, що тропічним країнам вдалося досягти значного прогресу, їм все одно доводиться стикатися з різними проблемами у сфері сталого розвитку.



Міжнародний день тропіків був заснований Генеральною Асамблеєю ООН, щоб підвищити на всіх рівнях поінформованість про особливі труднощі, з якими стикаються тропічні райони, та далекосяжні наслідки проблем, що стосуються цієї зони світу.

Православнісвята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих первоверховних апостолів Петра і Павла.



Для українського народу це свято символізувало "верхівку літа" і слугувало нагадуванням про необхідність починати готуватися до осені. День зазвичай розпочинався з генерального прибирання: будинки білили, вивішували рушники.



Вранці віряни йшли до церкви на богослужіння. Святим апостолам моляться, просячи зцілення від хвороб, фінансового добробуту, великого урожаю. вятому Павлу молилися перші українські підприємці, а Святому Петру — моряки.



Люди влаштовували обітні частування, накриваючи багаті столи для всіх, хто не міг собі цього дозволити. На бенкети запрошували бідних сусідів та родичів, жебраків та мандрівників.



На свято Петра обов'язково пекли сирні мандрики. У різних регіонах вони мали різні варіанти, але зазвичай це були пончики з пшеничного борошна і сиру. За легендою, саме мандрики були головною їжею Петра та Павла під час їхніх подорожей світом, звідси й походить назва цих ласощів.



У деяких місцях була традиція, коли тещі приносили зятям сир, а зяті прилюдно пригощали тещ ласощами. Хрещені дарували своїм хрещеникам пшеничні пироги.



Молодь на Петрів день влаштовувала різні витівки, відомі як «шухарилки» чи «городки». Наприклад, кріпили над дверима відро води, перегороджували дороги, прив'язували камінчик до мотузочки і стукали у вікно.



Особливо до свята готувалися дівчата. Вони робили вінки з польових квітів, вплітаючи обов'язково червоні маки, а потім влаштовували веселі гуляння, ворожили на обранців, співали і танцювали.



Цього дня було прийнято кататися на гойдалці. Якщо під час катання засміятися, то неодмінно будеш щасливим, а якщо заплачеш, то життя скоротиш.



Петрове свято було також днем здійснення судів і сплати мит. Церква отримувала так звану «петровську данину». Практично у всіх великих містах та селах проходили петровські торги.



На Петров день було прийнято вмиватися водою із трьох ключів, що гарантувало захист Петра протягом року. Селяни виходили подивитися, як сходить сонце: збиралися вночі на пагорбах, розпалювали багаття і проводили час в очікуванні світанку в іграх та піснях. Вважалося, що на Петра і Павла сонце "грає" у небі: то заблищить різними кольорами, то засяє яскраво, то здійметься, то опуститься.



До речі, цього року Петров піст для віруючих, які живуть за новим стилем, скасовано – через пізню Пасху для нього не залишилося місця. Проте віруючі, які живуть за старим церковним календарем, матимуть півтора тижні посту, з 1 по 11 липня .



За Юліанським календарем, 29 червня православні християни вшановують пам’ять святителя Тихона Амафунтського, який жив у другій половині IV — на початку V століття на острові Кіпр.



Раніше цього дня закінчували всі посівні роботи, тому влаштовували толоку — свято для трудівників, які працювали в полі.



З Тихона закінчується молоде літо, настає зріле.



Що не можна робити:

випікати щось з тіста.

робити на городі.

робити пропозицію руки та серця

лінуватися та ображатися.

Також цього дня

1174 року Полтава вперше згадана в Іпатіївському літописі, під назвою Лтава. Назва Полтава з'явилася 1430 року.



1613 – під час прем'єри Генріха VII Шекспіра згорів театр Глобус.



1888 – був зроблений один із найстаріших звукозаписів, що збереглися. Ораторія Генделя «Ізраїль у Єгипті», що виконувалася хором із 4000 голосів на Генделівському фестивалі в лондонському Кришталевому Палаці, було записано на вдосконалений фонограф Едісона.



1900 – народився Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник («Маленький принц»). Був поштовим пілотом, льотчиком-випробувачем, освоював нові траси в Африці над Сахарою, над Атлантикою та Південною Америкою. У роки Другої світової війни став військовим льотчиком, боровся в Північній Африці, у липні 1944 р. не повернувся з розвідувального польоту.



1916 – у повітря піднявся перший літак «Боїнг». Свій перший гідролітак на двох поплавцях американський інженер Вільям Боїнг збудував у човновій сараї на березі озера Юніон. 29 червня 1916 року для його випробування він найняв професійного пілота, проте той запізнився, і відчайдушний конструктор вирішив сісти за штурвал.



1925 - Марвін Піпкін запатентував лампочку з матовим покриттям.



1939 – народився Віктор Гресь, український режисер («Нові пригоди янкі при дворі короля Артура», «Чорна курка, або Підземні жителі»).



1944 – народився Гері Бьюзі, американський кіноактор, композитор, продюсер. Знявся більш ніж у 165 фільмах.



1945 – СРСР та Чехословаччина підписали договір про приєднання Закарпатської України до УРСР.



1947 – народився Михайло Іллєнко, український кінорежисер, автор фільмів «Фучжоу» та «ТойХтоПройшовКрізьВогонь».



1955 – на перше місце в американському хіт-параді піднялася пісня "Rock Around the Clock" Білла Хейлі і залишалася на ньому вісім тижнів. Цю дату можна вважати днем народження рок-н-ролу.



1964 – створено перший бездротовий пульт керування телевізором, який міг перемикати канал та регулювати гучність.



1973 – концерт «Deep Purple» в Осаці (Японія) став їх останнім виступом у класичному складі початку 70-х років. Ієн Гіллан і Роджер Гловер знову з'єдналися з групою лише 1984 року.



1995 – через сильну зливу в Харкові сталася велика аварія на Диканівських очисних спорудах, і місто на місяць залишилося без води.



1998 - офіційний день випуску нового процесора "Pentium II Xeon" фірми "Intel".



2000 – Служба безпеки України зареєструвала свою сторінку в Інтернеті.



2007 – у США надійшов у продаж перший iPhone.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Денис, Дмитро, Лук’ян, Михайло, Опанас, Павло, Петро, Юліан.

за Юліанським календарем: Єфрем, Костянтин, Михайло, Мойсей, Петро, Тихін, Феофан.