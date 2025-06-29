    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові дрон «Молнія» влучив у дах багатоповерхівки 29 червня
29.06.2025  08:05   Рита Парфенова

У Харкові дрон «Молнія» влучив у дах багатоповерхівки 29 червня

У неділю вранці зафіксовано удар дрону-камікадзе по житловому району Харкова. Безпосереднім об’єктом атаки стала багатоповерхівка. Відомості про постраждалих уточнюються.

дрон молнія

Уранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія». Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає  РЕДПОСТ.

За попередніми даними, удар припав на один із найбільш постраждалих під час бойових дій житлових масивів міста. Дрон влучив у дах багатоповерхового будинку.

Інформація про наслідки уточнюється. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 на 28 червня ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події Дрон влучив у ВАЗ із причепом на трасі Куп’янського району — подробиці інциденту (фото) 29.06 Надзвичайні події 16 нових проваджень за воєнні злочини відкрила поліція Харківщини за добу 29.06 Надзвичайні події Удар БпЛА по цивільному авто біля Приколотного на Харківщині – загинув 60‑річний чоловік
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 