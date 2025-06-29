У Харкові дрон «Молнія» влучив у дах багатоповерхівки 29 червня

У неділю вранці зафіксовано удар дрону-камікадзе по житловому району Харкова. Безпосереднім об’єктом атаки стала багатоповерхівка. Відомості про постраждалих уточнюються.
Уранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія». Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За попередніми даними, удар припав на один із найбільш постраждалих під час бойових дій житлових масивів міста. Дрон влучив у дах багатоповерхового будинку.
Інформація про наслідки уточнюється. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.
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Сьогодні варто шукати нестандартні рішення й обхідні шляхи для досягнення мети. Гнучкість допоможе вийти з труднощів і наблизитись до бажаного результату.
Вранці очікується дрібний дощ, який може посилитися вдень. Проте похмура погода триматиметься не весь день — ближче до вечора небо проясниться, стане чистим та ясним.
З 2016 року за рішенням ООН відзначається День тропіків.
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