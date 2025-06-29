29.06.2025 08:05 Рита Парфенова

У Харкові дрон «Молнія» влучив у дах багатоповерхівки 29 червня

У неділю вранці зафіксовано удар дрону-камікадзе по житловому району Харкова. Безпосереднім об’єктом атаки стала багатоповерхівка. Відомості про постраждалих уточнюються.

Уранці неділі, 29 червня, зафіксовано атаку на Харків ворожим безпілотником типу «Молнія». Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За попередніми даними, удар припав на один із найбільш постраждалих під час бойових дій житлових масивів міста. Дрон влучив у дах багатоповерхового будинку.

Інформація про наслідки уточнюється. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 на 28 червня ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області.