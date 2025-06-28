28.06.2025 08:40 Віталій Хіневич

Постраждалі та руйнування: наслідки обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.

У місті Чугуїв постраждали чоловіки 53, 36 і 30 років.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета (тип встановлюється);

4 КАБ;

1 БпЛА типу «Шахед»;

1 БпЛА типу «Ланцет»;

1 БпЛА типу «Чорниця»;

1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у місті Харків пошкоджено 2 автомобілі;

у місті Куп'янськ пошкоджено 3 приватні будинки, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги;

у місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство;

у Ізюмському районі пошкоджено відбійник на узбіччі дороги (с. Суха Кам'янка).

Упродовж минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу , спричинену ворожим обстрілом.