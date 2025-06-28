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28.06.2025  08:40   Віталій Хіневич

Постраждалі та руйнування: наслідки обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.
 
У місті Чугуїв постраждали чоловіки 53, 36 і 30 років. 
 
Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.
 
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 
 
  • 1 ракета (тип встановлюється);
  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу «Шахед»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»;
  • 1 БпЛА типу «Чорниця»;
  • 1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
 
  • у місті Харків пошкоджено 2 автомобілі;
  • у місті Куп'янськ пошкоджено 3 приватні будинки, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги;
  • у місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство;
  • у Ізюмському районі пошкоджено відбійник на узбіччі дороги (с. Суха Кам'янка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення.
 
На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.
 
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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