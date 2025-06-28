28.06.2025 08:40 Віталій Хіневич
Постраждалі та руйнування: наслідки обстрілів Харківської області
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 3 населені пункти Харківської області.
Внаслідок обстрілів постраждали 3 людей.
У місті Чугуїв постраждали чоловіки 53, 36 і 30 років.
Ворог атакував БпЛА Індустріальний район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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1 ракета (тип встановлюється);
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4 КАБ;
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1 БпЛА типу «Шахед»;
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1 БпЛА типу «Ланцет»;
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1 БпЛА типу «Чорниця»;
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1 fpv-дрон.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у місті Харків пошкоджено 2 автомобілі;
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у місті Куп'янськ пошкоджено 3 приватні будинки, 3 автомобілі екстреної медичної допомоги;
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у місті Чугуїв пошкоджено цивільне підприємство;
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у Ізюмському районі пошкоджено відбійник на узбіччі дороги (с. Суха Кам'янка).
Упродовж минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку агресор сім разів атакував позиції українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Фиголівка та в бік Петро-Іванівки й Довгенького.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника в районах Піщаного, Кіндрашівки та в напрямках Новоплатонівки й Петропавлівки.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники загасили 1 пожежу
, спричинену ворожим обстрілом.
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